Ватикан принимает в свое лоно всех сторонников ЛГБТ

07:42 10 ноября Киев, Украина

Папа Римский Франциск, желая угождать и пастве и Богу, становится как бы "рабом двух господ". В попытке сделать Церковь более радушной к ЛГБТ, Папа во время встречи с трансгендерами приписал Богу безумие:

"Даже если мы грешники, Он (Бог) приближается, чтобы помочь нам. Господь любит нас такими, как мы есть, это безумная любовь Бога".

И хотя Святой Престол отмечает, что все же считает ЛГБТ грехом, доктринальный офис Ватикана сообщил, что теперь трансгендеры могут быть крестными родителями при римско-католическом крещении, а геи и лесбиянки - свидетелями во время венчаний.

Однако решение Папы содержит оговорку: чтобы крещения трансгендеров были возможны, они не должны "вызвать публичный скандал или путаницу среди верующих".

Кроме того, Ватикан разрешил трансгендерам быть крестными родителями, но это должно произойти "по усмотрению местного священника", а также свидетелями во время церковного венчания. И в этом пункте есть условие – священник должен проявлять "пастырское благоразумие" в своем решении.

"Это важный шаг вперед в Церкви, которая рассматривает трансгендерных людей не только как людей (в Церкви, где некоторые говорят, что они действительно не существуют), но и как католиков", - написал известный иезуитский священник и сторонник прав ЛГБТ отец Джеймс Мартин.

В документе доктринального офиса также говорится, что лицо, которое находится в однополых отношениях, может быть свидетелем на католическом венчании.

В то же время ответ о роли в крещении геев и лесбиянок был менее четким. В нем отмечается, что человек, находящийся в однополых отношениях, должен "вести жизнь, которая соответствует вере".