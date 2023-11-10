Ватикан принимает в свое лоно всех сторонников ЛГБТ

Папа Римский Франциск, желая угождать и пастве и Богу, становится как бы "рабом двух господ". В попытке сделать Церковь более радушной к ЛГБТ, Папа во время встречи с трансгендерами приписал Богу безумие:
И хотя Святой Престол отмечает, что все же считает ЛГБТ грехом, доктринальный офис Ватикана сообщил, что теперь трансгендеры могут быть крестными родителями при римско-католическом крещении, а геи и лесбиянки - свидетелями во время венчаний.
Однако решение Папы содержит оговорку: чтобы крещения трансгендеров были возможны, они не должны "вызвать публичный скандал или путаницу среди верующих".
Кроме того, Ватикан разрешил трансгендерам быть крестными родителями, но это должно произойти "по усмотрению местного священника", а также свидетелями во время церковного венчания. И в этом пункте есть условие – священник должен проявлять "пастырское благоразумие" в своем решении.
В документе доктринального офиса также говорится, что лицо, которое находится в однополых отношениях, может быть свидетелем на католическом венчании.
В то же время ответ о роли в крещении геев и лесбиянок был менее четким. В нем отмечается, что человек, находящийся в однополых отношениях, должен "вести жизнь, которая соответствует вере".
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