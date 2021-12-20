Вашингтон внес в "черный" список китайские фирмы и лаборатории из сферы технологий

18:21 08 Апрель Киев, Украина

Семь компаний производителей суперкомпьютеров из КНР внесены в санкционный список Соединенных Штатов Америки.





Отмечается, что данные организации задействованы в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил Китая. Об этом сообщает сайт Минторга США в четверг, 8 апреля.Отмечается, что данные организации задействованы в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил Китая.

"Такие компьютеры во многом могут быть задействованы для обоснованных гражданских нужд, но они также очень важны для разработки оружия, особенно его продвинутых образцов, ядерных вооружений, кибероружия, ракет и даже гиперзвукового оружия", - заявил представитель Минторга США в комментарии The Washington Post.

WP отмечает, что эти организации теперь не смогут использовать американские технологии без соответствующих лицензий Минторга, которые тяжело получить.



Так, под санкции попали три фирмы, производящие полупроводники: Tianjin Phytium Information Technology (Phytium), Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center и Sunway Microelectronics. Также ограничения вводятся против вычислительных центров с суперкомпьютерами - в городах Цзинань и Шэньчжэнь, городских округах Уси и Чжэнчжоу.

"Эти структуры действуют таким образом, который противоречит нашим национальным интересам. Речь на самом деле идет о том, чтобы товары США не содействовали развитию военного потенциала Китая", - объяснил представитель Минторга.

В США утверждают, что подпавшие под ограничения организации оказывают помощь Народно-освободительной армии Китая во взломе кодов для перехвата спутниковых сообщений.



По данным WP, это третий пакет санкций США против организаций, ведущих высокопроизводительные вычисления для военных КНР. Первый был введен еще в 2015 году, а второй - в 2019 году.