Вашингтон внес в "черный" список китайские фирмы и лаборатории из сферы технологий

Семь компаний производителей суперкомпьютеров из КНР внесены в санкционный список Соединенных Штатов Америки.
Об этом сообщает сайт Минторга США в четверг, 8 апреля.
Отмечается, что данные организации задействованы в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил Китая.
Отмечается, что данные организации задействованы в создании суперкомпьютеров для нужд вооруженных сил Китая.
WP отмечает, что эти организации теперь не смогут использовать американские технологии без соответствующих лицензий Минторга, которые тяжело получить.
Так, под санкции попали три фирмы, производящие полупроводники: Tianjin Phytium Information Technology (Phytium), Shanghai High-Performance Integrated Circuit Design Center и Sunway Microelectronics. Также ограничения вводятся против вычислительных центров с суперкомпьютерами - в городах Цзинань и Шэньчжэнь, городских округах Уси и Чжэнчжоу.
В США утверждают, что подпавшие под ограничения организации оказывают помощь Народно-освободительной армии Китая во взломе кодов для перехвата спутниковых сообщений.
По данным WP, это третий пакет санкций США против организаций, ведущих высокопроизводительные вычисления для военных КНР. Первый был введен еще в 2015 году, а второй - в 2019 году.
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