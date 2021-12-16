Вашингтон с 7 апреля вводит санкции против Турции из-за военного сотрудничества с РФ

За противоречащее интересам НАТО сотрудничество турецкого Управления оборонной индустрии SSB с организацией, которая входит в состав оборонно-разведывательных секторов правительства РФ, Вашингтон вводит санкции против SSB.
Об этом говорится в официальном сообщении Государственного департамента США, размещенном в Федеральном реестре США.
При этом уточняется, что госсекретарь США определил необходимость ввести ограничения против SSB, а также его руководителей - Исмаила Демира, Фарука Йигита, Серхата Генкоглу и Мустафы Альпер Дениза.
Санкции вступят в силу 7 апреля. Они предусматривают запрет на въезд в США, блокирование активов на американской территории, а также запрет на финансовые операции с этими лицами. Кроме того, вводится запрет на экспорт из США и предоставление кредитов SSB на сумму более $ 10 млн.
Как сообщалось, администрация США неоднократно угрожала санкциями турецкой стороне за закупки ими российских комплексов ПВО С-400, что расходится с общими интересами в пределах союзничества в НАТО.
Санкции вступят в силу 7 апреля. Они предусматривают запрет на въезд в США, блокирование активов на американской территории, а также запрет на финансовые операции с этими лицами. Кроме того, вводится запрет на экспорт из США и предоставление кредитов SSB на сумму более $ 10 млн.
Как сообщалось, администрация США неоднократно угрожала санкциями турецкой стороне за закупки ими российских комплексов ПВО С-400, что расходится с общими интересами в пределах союзничества в НАТО.
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