Вашингтон отказал в выдаче виз делегации рф во главе с Лавровым

09:56 03 сентября Киев, Украина

Российская федерация запросила у Соединенных Штатов 56 виз для российского МИДа, в частности, для министра иностранных дел рф Сергея Лаврова и его делегации. Они намеревались поехать в Нью-Йорк на ежегодную встречу мировых лидеров в ООН, однако не получили ни одной визы. Об этом в пятницу, 2 сентября, сообщает Reuters.

На это отреагировал постпред россии в ООН Василий Небензя, который в письме к генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу заявил, что это "вызывает тревогу", поскольку в течение последних нескольких месяцев Вашингтон "постоянно отказывает в выдаче въездных виз" ряду российских граждан, делегатов на другие мероприятия ООН.

Представитель Госдепа заявил агентству, что США серьезно относятся к своим обязательствам в качестве страны пребывания ООН и отметил, что "заявки должны подаваться как можно раньше, чтобы обеспечить своевременную обработку".

По его словам, это особенно важно из-за необоснованных действий рф против посольства США в россии, в том числе из-за принудительного увольнения дипломатов в Москве.

Представитель Госдепа отметил, что россия "серьезно ограничила штат американского посольства и, следовательно, ограничила возможность по обработке виз".

Напомним, глава украинского правительства призвал к всеобщему европейскому "визовому бану" всех россиян.