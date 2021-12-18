Вашингтон: Конгресс США одобрил запрет на ядерные испытания

08:55 21 Июль Киев, Украина

Вчера, 20 июля 2020 года, большинством голосов от партии демократов, Конгресс США принял поправки к закону, в соответствии с которыми проведение ядерных испытаний на территории страны будет прекращено.

Палата представителей Конгресса США одобрила 20 июля внесение поправки о запрете на проведение ядерных испытаний в стране в проект оборонного бюджета на следующий финансовый год (начинается в стране с 1 октября). Трансляция голосования велась на сайте нижней палаты законодательного органа США.

Поправка была утверждена по партийной линии: 227 демократов поддержали ее, 179 республиканцев выступили против. Документ запрещает использование бюджетных средств для "проведения ядерных испытаний или на подготовку к испытаниям с ядерными взрывами любой мощности".

При этом в версии проекта оборонного бюджета, которую в настоящее время рассматривает контролируемый республиканцами Сенат Конгресса, включена поправка о выделении $10 млн для "реализации проектов, связанных с сокращением времени, которое нужно для проведения ядерного испытания при необходимости".