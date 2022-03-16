Вандалы в музеях Берлина. Массовая атака на культурное наследие Германии

Сразу в нескольких музеях Берлина орудовали вандалы. От рук преступников пострадали не менее 70 произведений искусства. Об этом пишет немецкое издание Die Zeit .
Злоумышленники забрызгали маслянистой жидкостью египетские саркофаги, каменные скульптуры, а также полотна XIX века.
Инциденты в Пергамском музее, Старой национальной галерее, Новом музее и ряде других произошли еще 3 октября, однако ни общественность, ни другие культурные учреждения не были поставлены в известность по этому поводу, отмечает издание.
По его данным, атака на территории Музейного острова стала одной из самых масштабных в истории послевоенной Германии.
Полиция Берлина и Фонд прусского культурного наследия подтвердили журналистам Die Zeit и радиостанции Deutschlandfunk факты вандализма. Продолжается расследование, о мотивах вандалов пока неизвестно.
Музейный остров, где расположены названные музеи, как уникальный архитектурный и культурный ансамбль с 1999 года включен во Всемирное наследие ЮНЕСКО.
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