Вакцинный национализм: Китай отказался принять вакцины от COVID из США

10:34 06 января Киев, Украина

На фоне борьбы Китая с быстро распространяющейся волной Covid-19 Пекин отверг неоднократные предложения США поделиться передовыми вакцинами

Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на свои источники.



По данным агентства, США предлагали наладить поставки вакцины через посредников, учитывая «политическую чувствительности» вопроса. Диалог продолжается, однако китайские чиновники утверждают, что держат ситуацию под контролем и не нуждаются в помощи.

Представитель посольства Китая в Вашингтоне заявил, что разработанные в КНР вакцины высокоэффективны, а их производство обеспечивает не только внутренние потребности страны, но и создает возможности для экспорта. В США считают, что отказ Пекина обусловлен страхом продемонстрировать неспособность Китая самостоятельно бороться с эпидемией:

«Даже в разгар катастрофической вспышки COVID-19 Пекин продолжает демонстрировать вакцинный национализм — решение, которое, несомненно, приведет к ненужным смертям», — заявила заведующий кафедрой китаеведения в Центре стратегических и международных исследований Джуд Бланшетт.

В декабре под давлением протестующих Китай, где три года действовала политика нулевой толерантности к ковиду, снял все эпидемиологические ограничения. Совершенно ожидаемо количество новых случаев рвануло вверх, хотя сколько именно людей болеет, доподлинно неизвестно. Чем может обернуться новая волна эпидемии и почему неконтролируемое распространение вируса в Китае может снова стать угрозой для всего мира, объясняла биолог и научный журналист Ирина Якутенко.