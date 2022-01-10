Вакцинированные туристы смогут без ограничений посетить Кипр
20:07 26 Апрель Киев, Украина
С 10 мая Кипр
будет открыт для туристов, полностью вакцинированных против Covid, без ограничений, заявил в понедельник замминистра туризма
Кипра Саввас Пердиос.
Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Cyprus-mail.com.
По словам Пердиоса, это решение способствует стабильности в планировании туристического сезона.
"Мы сообщим нашим партнерам примерно в 65 странах, что с 10 мая мы будем способствовать путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, приехать на Кипр без негативного теста на COVID и без карантина, даже если они будут рассматриваться как имевшие контакт с подтвержденным случаем COVID", - отметил чиновник.
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