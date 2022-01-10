Вакцинированные туристы смогут без ограничений посетить Кипр



Об этом в понедельник, 26 апреля, сообщает Cyprus-mail.com.



По словам Пердиоса, это решение способствует стабильности в планировании туристического сезона.

"Мы сообщим нашим партнерам примерно в 65 странах, что с 10 мая мы будем способствовать путешественникам, которые завершили свою программу вакцинации, приехать на Кипр без негативного теста на COVID и без карантина, даже если они будут рассматриваться как имевшие контакт с подтвержденным случаем COVID", - отметил чиновник.