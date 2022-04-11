Вакцине от Pfizer и BioNTech выбрали название Covuity

12:21 15 ноября Киев, Украина

После успешного проведения трехфазного испытания, вакцина от COVID-19, которую создали Pfizer и BioNТech, готова к применению. Как стало известно, разработчики препарата с особым вниманием отнеслись и к выбору названия данной вакцины. Вероятнее всего, вакцина от коронавирусной инфекции нового типа американской компании Pfizer и ее германского партнера BioNТech будет названа Covuity. Об этом в субботу, 14 ноября, сообщила британская газета The Daily Telegraph, которая изучила заявки компаний на регистрацию товарного знака в Евросоюзе и США.

Отмечается, что разработчиками в компетентные органы ЕС была подана заявка на препарат Covuity, который характеризуется как "вакцина для использования людьми". Кроме того, заявка на регистрацию товарного знака была подана 1 июня в Соединенных Штатах.

Также, Pfizer и BioNТech уже зарегистрировали доменное имя covuity.com.

По информации газеты, среди других возможных названий вакцины от коронавируса значатся Rnaxcovi, Kovimerna и Comirnaty. В настоящий момент они также проходят процедуру регистрации товарного знака в Евросоюзе и США.

"Во всех приведенных выше вариантах обыгрывается название заболевания COVID-19, вызываемого новым коронавирусом. Разработчики препарата всерьез подошли к выбору наименования, поскольку в условиях пандемии по всему миру оно может стать универсальным и нарицательным, как это произошло в свое время с ацетилсалициловой кислотой, более известной как аспирин", - говорится в статье.

Ранее в компании Pfizer заявляли, что их COVID-вакцина показала более 90% эффективности.

При этом сообщалось, что выход на рынок COVID-вакцины от BioNTech и Pfizer откладывается по техническим причинам.

Несмотря на это, на вакцину Pfizer-BioNTech уже оформлено 600 млн заказов.