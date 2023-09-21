"Вагнеровцы" уходят из Сирии, этим может воспользоваться Иран — ISW

09:47 21 сентября Киев, Украина





Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).



Отмечается, что Министерство обороны россии 27 августа дало указание силам из ЧВК "Вагнер" в Сирии покинуть страну или присоединиться к вооруженным силам россии до 20 сентября. Аналитики ISW предполагают, что



В Сирии находятся около 1500 боевиков группы Вагнер, а более 3000 сирийцев работают на них. В то же время, российские военные блогеры заявили, что с точки зрения "вагнеровцев" лучшим вариантом является передача активов Ирану, а не российскому Минобороны. Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" уходят со своих позиций в Сирии, чтобы выполнить ультиматум Минобороны россии.Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).Отмечается, что Министерство обороны россии 27 августа дало указание силам из ЧВК "Вагнер" в Сирии покинуть страну или присоединиться к вооруженным силам россии до 20 сентября. Аналитики ISW предполагают, что Иран может получить контроль над некоторыми позициями "вагнеровцев", чтобы обеспечить военные активы и расширить свои экономические операции.В Сирии находятся около 1500 боевиков группы Вагнер, а более 3000 сирийцев работают на них. В то же время, российские военные блогеры заявили, что с точки зрения "вагнеровцев" лучшим вариантом является передача активов Ирану, а не российскому Минобороны.

"Уход "вагнеровцев" из Сирии дает Ирану возможность обеспечить постоянное и прибыльное присутствие там. Иран использует территорию центральной сирийской пустыни для передачи оружия и военного оборудования своим прокси через Левант*", - говорится в отчете.

Кроме того, отмечается, что Сирия имеет одни из самых известных запасов фосфатов, являющихся ключевым ингредиентом удобрений.

Асад едет в Китай

Также аналитики ISW сообщают, что президент Сирии Башар Асад 21 сентября поедет в Китай на "сирийско-китайский саммит", предположительно для расширения двусторонних экономических связей. Визит будет сосредоточен на обеспечении китайской помощи в восстановлении Сирии и создании проектов Инициативы "Один пояс, один путь" в Сирии. Также аналитики ISW сообщают, что президент Сирии Башар Асад 21 сентября поедет в Китай на "сирийско-китайский саммит", предположительно для расширения двусторонних экономических связей. Визит будет сосредоточен на обеспечении китайской помощи в восстановлении Сирии и создании проектов Инициативы "Один пояс, один путь" в Сирии.

"Ни один сирийский военный персонал не планируется сопровождать Асада в Китай, что указывает на то, что военное сотрудничество не является целью поездки. Министерство иностранных дел Китая отказалось комментировать поездку", - говорится в отчете ISW.

Известно, что Китай поддерживал дипломатические отношения с Асадом во время гражданской войны в Сирии, когда многие государства разорвали отношения с режимом. Китай не инвестировал значительные деньги в восстановление Сирии, но неоднократно выражал готовность помочь. В последний раз Асад посещал Китай в 2004 году. В 2023 году Асад подписал соглашения как с Ираном, так и с россией, направленные на сотрудничество и восстановление.