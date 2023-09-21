"Вагнеровцы" уходят из Сирии, этим может воспользоваться Иран — ISW

Наемники из российской частной военной компании "Вагнер" уходят со своих позиций в Сирии, чтобы выполнить ультиматум Минобороны россии.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Министерство обороны россии 27 августа дало указание силам из ЧВК "Вагнер" в Сирии покинуть страну или присоединиться к вооруженным силам россии до 20 сентября. Аналитики ISW предполагают, что Иран может получить контроль над некоторыми позициями "вагнеровцев", чтобы обеспечить военные активы и расширить свои экономические операции.
В Сирии находятся около 1500 боевиков группы Вагнер, а более 3000 сирийцев работают на них. В то же время, российские военные блогеры заявили, что с точки зрения "вагнеровцев" лучшим вариантом является передача активов Ирану, а не российскому Минобороны.
Об этом говорится в отчете американского Института изучения войны (ISW).
Отмечается, что Министерство обороны россии 27 августа дало указание силам из ЧВК "Вагнер" в Сирии покинуть страну или присоединиться к вооруженным силам россии до 20 сентября. Аналитики ISW предполагают, что Иран может получить контроль над некоторыми позициями "вагнеровцев", чтобы обеспечить военные активы и расширить свои экономические операции.
В Сирии находятся около 1500 боевиков группы Вагнер, а более 3000 сирийцев работают на них. В то же время, российские военные блогеры заявили, что с точки зрения "вагнеровцев" лучшим вариантом является передача активов Ирану, а не российскому Минобороны.
Кроме того, отмечается, что Сирия имеет одни из самых известных запасов фосфатов, являющихся ключевым ингредиентом удобрений.
Асад едет в Китай
Также аналитики ISW сообщают, что президент Сирии Башар Асад 21 сентября поедет в Китай на "сирийско-китайский саммит", предположительно для расширения двусторонних экономических связей. Визит будет сосредоточен на обеспечении китайской помощи в восстановлении Сирии и создании проектов Инициативы "Один пояс, один путь" в Сирии.
Также аналитики ISW сообщают, что президент Сирии Башар Асад 21 сентября поедет в Китай на "сирийско-китайский саммит", предположительно для расширения двусторонних экономических связей. Визит будет сосредоточен на обеспечении китайской помощи в восстановлении Сирии и создании проектов Инициативы "Один пояс, один путь" в Сирии.
Известно, что Китай поддерживал дипломатические отношения с Асадом во время гражданской войны в Сирии, когда многие государства разорвали отношения с режимом. Китай не инвестировал значительные деньги в восстановление Сирии, но неоднократно выражал готовность помочь. В последний раз Асад посещал Китай в 2004 году. В 2023 году Асад подписал соглашения как с Ираном, так и с россией, направленные на сотрудничество и восстановление.
Левант* – общее название стран, расположенных в восточной части Средиземноморья. В широком смысле Леванта принадлежит весь полумесяц восточного побережья Средиземного моря, в узком смысле — только Сирия и Ливан.
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