"Вагнеровцы" причастны к убийству журналистов и другим преступлениям в ЦАР - расследование

16:59 19 июня Киев, Украина

Получив доступ к утечке Wagnerleaks из внутренних архивов структур евгения пригожина, центр «Досье», совместно с изданиями Le Monde, Capa Presse и Die Welt привел и новые свидетельства преступлений боевиков ЧВК "Вагнер" в Центральноафриканской республике (ЦАР)

В ходе изучения архивов удалось установить причастность боевиков ЧВК "Вагнер" к убийству пятилетней давности трех российских журналистов: Орхана Джемаля, Кирилла Радченко и Александра Расторгуева, а также к мародерству, пьянству и похищениям людей в ЦАР.





На протяжении всей командировки журналистов водитель поддерживал связь с местным жандармом Эммануэлем Туагенде Котофио, который следил за ними. Котофио постоянно общался с сотрудниками пригожина, а Дувокама хотел поделиться сведениями об убийстве россиян с журналистами.



Также наемники ЧВК причастны к внесудебным казням гражданских лиц, мародерству, избиениям священников и стрельбе по сотрудникам ООН. Например, в мае 2021 года сотрудники ЧВК ворвались в дом к мяснику по имени Мамадзен в городе Кага-Бандоро и забрали его вместе с его знакомым. Спустя два дня местные жители обнаружили их тела возле дороги в нескольких километрах от города. Местные жители утверждали, что во время убийства на базе вагнеровцев был некий наемник с позывным «Бага». Человек с таким позывным действительно числился среди бойцов — Марат Шамилевич Багауетдинов (личный номер М-1587).



Также в одном внутреннем отчете 30 июля 2018 года в ЦАР были убиты российские журналисты, которые приехали туда снимать фильм-расследование о деятельности ЧВК "Вагнер". Как установили издания, главный свидетель по делу об убийстве российских журналистов, их водитель Бьенвеню Дувокама, бесследно пропал. По данным источников «Досье», его похитили во время поездки в Камерун и увезли в ЦАР люди, работавшие в интересах пригожина. С 2021 года Дувокама считается без вести пропавшим.На протяжении всей командировки журналистов водитель поддерживал связь с местным жандармом Эммануэлем Туагенде Котофио, который следил за ними. Котофио постоянно общался с сотрудниками пригожина, а Дувокама хотел поделиться сведениями об убийстве россиян с журналистами.Также наемники ЧВК причастны к внесудебным казням гражданских лиц, мародерству, избиениям священников и стрельбе по сотрудникам ООН. Например, в мае 2021 года сотрудники ЧВК ворвались в дом к мяснику по имени Мамадзен в городе Кага-Бандоро и забрали его вместе с его знакомым. Спустя два дня местные жители обнаружили их тела возле дороги в нескольких километрах от города. Местные жители утверждали, что во время убийства на базе вагнеровцев был некий наемник с позывным «Бага». Человек с таким позывным действительно числился среди бойцов — Марат Шамилевич Багауетдинов (личный номер М-1587).Также в одном внутреннем отчете ЧВК Вагнера описан случай кражи на даче тогдашнего премьер-министра ЦАР Фирмена Нгребады:

«Забрали всю бытовую технику и часть мебели (мякиши на кресла) из дачи премьер министра. Так забрали телевизор, музыкальный центр отправили на Пески <так пригожинские сотрудники называют Сирию — прим. «Досье»>, беговую дорожку — на Липецк <так пригожинские сотрудники называют Ливию — прим. «Досье»>. Телевизор вернули после того, как премьер обратился к КБ».

Также в материале рассказывается о пьянстве вагнеровцев и о том, как они регулярно теряют оружие в ЦАР.