"Вагнеровцы" по второму кругу объезжают колонии для вербовки заключенных

17:43 06 февраля Киев, Украина

С конца 2022 года вербовщики ЧВК "Вагнер" начали по второму кругу объезжать российские колонии, вербуя заключенных на войну в Украину.





По словам осужденных, теперь их пытаются вербовать не столь торжественно, как в первый раз. Вся колония больше не выстраивается на плацу, а руководитель ЧВК "Вагнер" евгений



Как рассказали в башкирской исправительной колонии номер 16 в декабре на встречу с вербовщиком заключенные ходили добровольно. Во время этой встречи возникли неудобные для "вагнеровцев" вопросы. Об этом пишет "Медиазона". При этом сейчас на войну соглашается ехать гораздо меньше заключенных, говорится в материале.По словам осужденных, теперь их пытаются вербовать не столь торжественно, как в первый раз. Вся колония больше не выстраивается на плацу, а руководитель ЧВК "Вагнер" евгений пригожин не прилетает на вертолете.Как рассказали в башкирской исправительной колонии номер 16 в декабре на встречу с вербовщиком заключенные ходили добровольно. Во время этой встречи возникли неудобные для "вагнеровцев" вопросы.

"Сколько процентов в живых осталось из тех наших, которые уехали? На этом он начал запинаться, ничего не мог ответить и вообще закончил свою речь", - сказал собеседник издания.

По его словам, если в первый раз из всего региона выехало более тысячи человек, то во второй раз — только 340 человек.



Как пишет издание, заключенные перестали верить обещаниям "вагнеровцев" из-за новостей в медиа и телефонных разговоров с завербованными.