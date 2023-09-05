Вагнеровцы остаются в беларуси, несмотря на слухи об их переброске в рф - ISW

10:34 11 августа Киев, Украина

ЧВК "Вагнер" продолжает сохранять присутствие на объектах в беларуси, пишут в очередном своде эксперты Американского института изучения

войн (ISW) комментируя слухи об их переброске в россию.

На спутниковых снимках, сделанных 9 августа, видно значительное количество машин в лагере бойцов под Осиповичами в Могилевской области, и, возможно, в период с 1 по 9 августа их стало еще больше.



Украинские источники продолжают сообщать о расширении деятельности "Вагнера" в Брестской области, а связанные с самим ЧВК источники сообщают, что бойцы продолжают обучать белорусских военных.

В то же время специалисты не обнаружили признаков, которые опровергли бы недавние предположения от 8 августа о том, что ЧВК «Вагнер» доставила автобусами от 500 до 600 наемников из беларуси в российские Краснодарский край, Воронежскую и Ростовскую области. Перемещение на территорию рф может производиться в несколько этапов, поэтому статус предполагаемого ухода части «вагнеровцы» остается непонятным.

российские источники предположили, что «вагнеровцы» планируют провести второй этап своего предполагаемого ухода из беларуси 13 августа, но небольшая группа инструкторов ЧВК останется в беларуси для обучения белорусских военных.

Главарь «Вагнер» евгений пригожин еще не комментировал эти предположения ни напрямую, ни через посредников, как он это делал раньше. По мнению аналитиков, у него, возможно, нет полной свободы комментировать будущее «вагнеровцев».