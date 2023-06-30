"Вагнер" продолжает вербовать наемников для войны в Украине

07:59 30 июня Киев, Украина

Частная военная компания "Вагнер" продолжает вербовать наемников по всей россии на войну против Украины, несмотря на неудачную попытку мятежа.



Об этом сообщает BBC.



Журналисты издания позвонили по десяткам номеров центров вербовки, расположенных в россии. Они сообщали, что звонят по просьбе брата и интересовались возможностью присоединиться к войне против Украины в составе ЧВК.



Во всех вербовочных центрах подтвердили, что все работает "как всегда". Также там подчеркнули, что новые члены подписывают контракты именно с "Вагнером", а не с Минобороны рф.



В частности, в Мурманске женщина из спортивного клуба "Викинг" подтвердила, что все еще вербует наемников.

"Да именно для этого мы набираем работников. Если кто-то хочет прийти, им просто нужно позвонить мне, и мы назначим день", — отметила она.

Как отмечает издание, длинный список контактных лиц "Вагнера" в основном основывается на бойцовских клубах, включая школы боевых искусств и боксерские клубы. Несколько человек, поднявших трубку, подчеркнули, что новые члены подписывают контракты с группой наемников, а не с Минобороны россии.