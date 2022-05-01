В знак уважения чеченцы "самовольно назвали" улицу именем террориста Абдуллаха Анзорова

Жители Чечни решили почтить память российского исламиста Абдуллаха Анзорова и самовольно "назвали" в его честь одну из улиц населенного пункта, в котором когда-то проживал террорист.
В поселке Шалажи к газовой трубе приварили табличку, на которой написано "Улица имени Абдуллаха Анзорова". Это тот самый студент, который в середине октября отрезал голову преподавателю истории, объяснявший свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда. Впоследствии 18-летнего Анзорова застрелила полиция.
Семья Анзорова была родом из поселка Шалажи.
В поселке Шалажи к газовой трубе приварили табличку, на которой написано "Улица имени Абдуллаха Анзорова". Это тот самый студент, который в середине октября отрезал голову преподавателю истории, объяснявший свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда. Впоследствии 18-летнего Анзорова застрелила полиция.
Семья Анзорова была родом из поселка Шалажи.
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