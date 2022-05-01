В знак уважения чеченцы "самовольно назвали" улицу именем террориста Абдуллаха Анзорова

05:32 04 декабря Киев, Украина

Жители Чечни решили почтить память российского исламиста Абдуллаха Анзорова и самовольно "назвали"  в его честь одну из улиц населенного пункта, в котором когда-то проживал террорист.

В поселке Шалажи к газовой трубе приварили табличку, на которой написано "Улица имени Абдуллаха Анзорова". Это тот самый студент, который в середине октября отрезал голову преподавателю истории, объяснявший свободу слова на примере карикатур на пророка Мухаммеда. Впоследствии 18-летнего Анзорова застрелила полиция.

Семья Анзорова была родом из поселка Шалажи.