"В знак поддержки НАТО", Америка увеличивает военный контингент в ФРГ

Обещание Байдена о выводе американских войск из Германии не подтвердилось, наоборот, США увеличивают военный контингент на 500 человек.
Об этом сообщила министр обороны Германии Аннегрет Крамп-Карренбауэр по итогам переговоров с главой Пентагона Ллойдом Остином.
Со своей стороны Остин заявил, что увеличение сил США в ФРГ - это "знак поддержки НАТО".
"Позвольте вас заверить, что это знак для НАТО, что мы поддерживаем его и ценим отношения с партнерами здесь, в Германии", - сказал он.
"Позвольте вас заверить, что это знак для НАТО, что мы поддерживаем его и ценим отношения с партнерами здесь, в Германии", - сказал он.
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