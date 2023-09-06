В Жешуве, ключевом транзитном узле для военной помощи Украине, вспыхнула эпидемия

В польском городе Жешув, расположенном неподалеку от границы с Украиной, вспыхнула эпидемия "болезни легионеров". Погибли уже семь человек, заразились еще более 100.
Об этом сообщило AP.
Эпидемия вызвала обеспокоенность в Польше и международных организациях.
Вспышка болезни произошла в городе, который является ключевым транзитным узлом для международной военной поддержки Украины. Жешув расположен на пересечении основных автомобильных и железнодорожных путей, ведущих из Западной Европы в Украину. В городе находится также крупный аэропорт, через который в Украину доставляется гуманитарная помощь и оружие.
По данным Агентства внутренней безопасности Польши, бактерии, вызывающие болезнь легионеров, могут попасть в водопровод через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются.
Власти Жешува приняли решение о дезинфекции водопровода хлором и озоном. Жителям города рекомендовано отстоять воду перед употреблением и кипятить ее в течение 2-3 минут.
Болезнь легионеров - это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг. Она может быть смертельной, особенно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
Об этом сообщило AP.
Эпидемия вызвала обеспокоенность в Польше и международных организациях.
Вспышка болезни произошла в городе, который является ключевым транзитным узлом для международной военной поддержки Украины. Жешув расположен на пересечении основных автомобильных и железнодорожных путей, ведущих из Западной Европы в Украину. В городе находится также крупный аэропорт, через который в Украину доставляется гуманитарная помощь и оружие.
По данным Агентства внутренней безопасности Польши, бактерии, вызывающие болезнь легионеров, могут попасть в водопровод через системы кондиционирования или краны и душевые кабины, которыми не часто пользуются.
Власти Жешува приняли решение о дезинфекции водопровода хлором и озоном. Жителям города рекомендовано отстоять воду перед употреблением и кипятить ее в течение 2-3 минут.
Болезнь легионеров - это легочная инфекция, которая передается через вдыхание инфицированных водных брызг. Она может быть смертельной, особенно для пожилых людей и людей с хроническими заболеваниями.
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