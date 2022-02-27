В Женеве зарплата за день будет как в Украине - за месяц

09:13 04 Октябрь Киев, Украина

Путем голосования на референдуме население и профсоюзы в Швейцарии смогли добиться очередного улучшения в экономическом положении трудящихся. По информации телеканала CNN, уже с 1 ноября этого года уровень минимальной зарплаты в швейцарском кантоне Женева поднимется до 23 франков ($25) в час.

Таким образом, за восьмичасовой рабочий день в кантоне будут зарабатывать $200, что в гривневом эквиваленте превышает минимальную зарплату в Украине за месяц.

Инициативу увеличить зарплату на референдуме 27 сентября поддержали 58% жителей кантона Женева, а также местные профсоюзы.

Власти кантона утверждают, что теперь в Женеве будет самая высокая в мире минимальная зарплата. По их мнению, это позволит побороть бедность, содействовать социальному сплочению и уважению к достоинству людей.

Как сообщалось, в Швейцарии администрация кантона Цуг разрешила платить налоги криптовалютой, а именно биткоином и этером. До конца года оплата налогов в криптовалюте будет тестовой, а уже с 2021 года опция будет действовать на постоянной основе.