В Женеве началась встреча лидеров США и России

Главы Соединенных Штатов Америки Джо Байден и Российской Федерации Владимир Путин встретились на вилле Ла Гранж в Женеве.
Об этом сообщает СNN в среду, 16 июня.
После рукопожатий они отправились на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки на первом этаже особняка.
Путин в начале встречи поблагодарил Байдена за инициативу ее проведения.
Американский президент поблагодарил Путина за согласие встретиться и заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.
График саммита:
14.25 – Фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена.
14.35 – Двусторонняя встреча президентов РФ и США.
15.55 – первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.
17.40 – второй раунд расширенной встречи.
18:00 - пресс-конференция Путина, а потом Байдена.
После двусторонней встречи президентов к ним присоединятся некоторые чиновники.
К Байдену во время второго раунда переговоров присоединятся:
- Госсекретарь США Энтони Блинкен
- Советник по национальной безопасности Джейк Салливан
- Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
- главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин
- Джон Салливан, посол США в России, покинувший Москву в апреле на фоне обострения напряженности.
К Путину присоединятся:
- Министр иностранных дел России Сергей Лавров
- помощник президента РФ Юрий Ушаков;
- пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
- посол России в США Анатолий Антонов;
- глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
- замглавы МИД Сергей Рябков (курирует, в том числе, отношения с США);
- заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);
- спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.
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