В Женеве началась встреча лидеров США и России

14:44 16 июня Киев, Украина

Главы Соединенных Штатов Америки Джо Байден и Российской Федерации Владимир Путин встретились на вилле Ла Гранж в Женеве.
 
Об этом сообщает СNN в среду, 16 июня.

После рукопожатий они отправились на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки на первом этаже особняка.

Путин в начале встречи поблагодарил Байдена за инициативу ее проведения.

Американский президент поблагодарил Путина за согласие встретиться и заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.

График саммита:
14.25 – Фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена.
14.35 – Двусторонняя встреча президентов РФ и США.
15.55 – первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.
17.40 – второй раунд расширенной встречи.
18:00 - пресс-конференция Путина, а потом Байдена.
 
После двусторонней встречи президентов к ним присоединятся некоторые чиновники.
"После первоначальной двусторонней встречи между президентами Байденом и Путиным и их высокопоставленными дипломатами (госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым) встреча расширится", - сказано в сообщении.
К Байдену во время второго раунда переговоров присоединятся:
  • Госсекретарь США Энтони Блинкен
  • Советник по национальной безопасности Джейк Салливан
  • Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд
  • главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин
  • Джон Салливан, посол США в России, покинувший Москву в апреле на фоне обострения напряженности.
К Путину присоединятся:
  • Министр иностранных дел России Сергей Лавров
  • помощник президента РФ Юрий Ушаков;
  • пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • посол России в США Анатолий Антонов;
  • глава Генштаба РФ Валерий Герасимов;
  • замглавы МИД Сергей Рябков (курирует, в том числе, отношения с США);
  • заместитель главы администрации президента РФ Дмитрий Козак (курирует украинские вопросы);
  • спецпредставитель по сирийскому урегулированию Александр Лаврентьев.