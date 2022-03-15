В Женеве началась встреча лидеров США и России

14:44 16 июня Киев, Украина

Главы Соединенных Штатов Америки Джо Байден и Российской Федерации Владимир Путин встретились на вилле Ла Гранж в Женеве.

Об этом сообщает СNN в среду, 16 июня.



После рукопожатий они отправились на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки на первом этаже особняка.



Путин в начале встречи поблагодарил Байдена за инициативу ее проведения.



Американский президент поблагодарил Путина за согласие встретиться и заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.



График

14.25 – Фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена.

14.35 – Двусторонняя встреча президентов РФ и США.

15.55 – первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.

17.40 – второй раунд расширенной встречи.

18:00 - пресс-конференция Путина, а потом Байдена. После рукопожатий они отправились на переговоры, которые состоятся в зале библиотеки на первом этаже особняка.Путин в начале встречи поблагодарил Байдена за инициативу ее проведения.Американский президент поблагодарил Путина за согласие встретиться и заявил, что рассчитывает обсудить с Путиным сферы потенциального сотрудничества, а также разногласия.График саммита: 14.25 – Фотосессия Путина, Байдена и президента Швейцарии Ги Пармелена.14.35 – Двусторонняя встреча президентов РФ и США.15.55 – первый раунд расширенной встречи Путина и Байдена с участием делегаций.17.40 – второй раунд расширенной встречи.18:00 - пресс-конференция Путина, а потом Байдена.

После двусторонней встречи президентов к ним присоединятся некоторые чиновники.

"После первоначальной двусторонней встречи между президентами Байденом и Путиным и их высокопоставленными дипломатами (госсекретарем Энтони Блинкеном и министром иностранных дел Сергеем Лавровым) встреча расширится", - сказано в сообщении.

К Байдену во время второго раунда переговоров присоединятся:

Госсекретарь США Энтони Блинкен

Советник по национальной безопасности Джейк Салливан

Заместитель государственного секретаря по политическим вопросам Виктория Нуланд

главный советник Совета национальной безопасности по России Эрик Грин

Джон Салливан, посол США в России, покинувший Москву в апреле на фоне обострения напряженности.

К Путину присоединятся: