В здании "Министерства госбезопасности" Приднестровья в Тирасполе прогремели несколько взрывов - СМИ

18:44 25 апреля Киев, Украина

Несколько взрывов произошли рядом со зданием "Министерства государственной безопасности" Приднестровья в Тирасполе. Об этом сообщают местные СМИ.

Информация о погибших и пострадавших не поступала. Сейчас на месте чрезвычайного происшествия работают сотрудники экстренных служб. Обстоятельства и причины взрывов устанавливаются.

В сети появились фото последствий обстрела и, вероятно, оружия, из которого были произведены выстрелы.

На фото видны отстрелянные тубусы от лежащих на дороге гранатометов. Стоит отметить, что несколько дней назад Минобороны рф заявляло, что вторая фаза "спецоперации" предполагает выход к границе оккупированного Приднестровья.



Еще одна провокация?





