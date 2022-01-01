В защиту Навального: на протестах задержано свыше 1000 человек

06:51 22 Апрель Киев, Украина

Общее количество задержанных сторонников российского оппозиционера Алексея Навального от Владивостока до европейской части РФ не менее 1000 человек.



При этом в разных городах ситуация разная. Где-то акции прошли относительно мирно, где-то, как в Уфе и Воронеже, были неоправданно жесткие задержания. Больше всего людей задержали в Санкт-Петербурге. Кроме этого, полицейские там применяли электрошокеры к протестующим, которые не представляли угрозы.



Также есть другие нарушений закона - у полицейских в центре Москвы скрыты номера нагрудных жетонов, в Челябинске протестующих вообще задерживали люди без опознавательных знаков, в Пензе при задержании силовики не представляются.



Накануне соратники Навального объявили, что акции в поддержку его требований пройдут в большинстве крупных городов России, включая Петербург и Москву. Акция была назначена на 19:00 по местному времени. И проходила в разное время в разных часовых поясах от Владивостока до европейской части РФ.



Последние два дня во многих городах РФ проходили обыски и задержания оппозиционеров и журналистов.