В Южной Осетии назначена дата "референдума" о присоединении к россии

"Глава" непризнанной Южной Осетии Анатолий Бибилов издал указ о проведении "референдума" об объединении с Россией 17 июля.
Соответствующий указ опубликован в пятницу на сайте "главы" Южной Осетии. 8 мая Бибилов проиграл президентские выборы в республике, это один из его последних указов.
В украинско-российской войне "власти" самопровозглашенной республики поддерживают россию. 30 марта этого года Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты "юридические шаги" по вступлению республики в состав рф, и назвал россию "исторической родиной" южных осетин.
Грузия и подавляющее большинство стран мира считают сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными россией. Практически все население региона имеет российское гражданство.
В украинско-российской войне "власти" самопровозглашенной республики поддерживают россию. 30 марта этого года Бибилов заявил, что в ближайшее время будут предприняты "юридические шаги" по вступлению республики в состав рф, и назвал россию "исторической родиной" южных осетин.
Грузия и подавляющее большинство стран мира считают сепаратистские Абхазию и Южную Осетию территориями, оккупированными россией. Практически все население региона имеет российское гражданство.
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