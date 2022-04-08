В Южной Корее успешно испытали дрон-такси

16:37 11 ноября Киев, Украина

В столице Южной Кореи в рамках сопрограммы, провели испытание воздушного такси, дрон пролетел 1,8 км на высоте 50 метров.

Об этом пишет издание The Korea Herald.

Такси, похожее на огромный дрон от китайской компании EHang, совершило тестовый полет над центральной частью южнокорейской столицы. Полет длился семь минут, аппарат пролетел 1,8 км на высоте 50 метров над уровнем моря. В салоне аэротакси не было людей. Вместо пассажиров в салон загрузили 70-килограмовый мешок риса.

На презентации, кроме китайского дрона-такси, свои прототипы представили местные компании Hyundai и Hanwha Systems.



Городские власти Сеула готовятся к 2023 году использовать пассажирские дроны для спасательных операций при пожарах. В 2025 году планируется полноценный коммерческий запуск аэротакси в столице. К 2040 летающий пассажирский транспорт станет полноценной индустрией в Южной Корее с годовым оборотом в $20 млрд, в которой будут заняты 160 000 человек.