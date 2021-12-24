В Южной Корее помиловали экс-президента Пак Кин Хэ, осужденную за коррупцию

15:53 24 Декабрь Киев, Украина

Министерство юстиции Южной Кореи сообщило, что бывшая президент страны Пак Кин Хэ, приговоренная за коррупцию к многолетнему заключению помилована.

Такое решение было принято для того, чтобы "исцелить социальные конфликты и восстановить местное общество".

"Мы должны перейти в новую эру, преодолев боли прошлого. Пора смело объединить все наши силы для будущего, а не воевать друг против друга", - заявил президент Южной Кореи Мун Чже Ин в заявлении.

Кроме того, по его словам, при принятии решения власти учли и ухудшение состояния здоровья Пак Кин Хэ после почти пяти лет заключения. В этом году экспрезидент трижды госпитализировали из-за хронической боли в плечи и пояснице.



В то же время еще один осужденный за коррупцию экспрезидент Южной Кореи - Ли Мен Бак - остается за решеткой.



Пак Кин Хе, дочь южнокорейского диктатора Пак Чон Хи, была первой демократически избранной женщиной-президентом Южной Кореи.



В марте 2017 года по решению конституционного суда ее отстранили от власти, досрочно лишили президентских полномочий, а затем арестовали. В апреле 2018 года судьи признали ее виновной по 18 пунктам обвинения, в том числе в передаче тайной государственной информации постороннему лицу, злоупотреблению служебным положением, вымогательству и коррупции.



Осужденная считала дела против нее политически мотивированными. Из-за многочисленных апелляций суммарный срок заключения, которое она должна была отбыть, несколько раз менялся. В январе Верховный суд Южной Кореи поставил в судебном процессе точку, оставив в силе 20-летний приговор за взяточничество. Однако если бы Пак Кин Хе не помиловали, она вынуждена была бы провести за решеткой 22 года. Еще два года ее осудили за вмешательство в выдвижение кандидатур от своей партии накануне парламентских выборов в 2016 году.