В южной части Турции вновь зарегистрировали подземные толчки

12:41 08 февраля Киев, Украина

В Турции зафиксировали землетрясения, самый сильный был магнитудой 4,9.



Об этом свидетельствуют данные Европейско-средиземноморского сейсмологического центра.



Только за последние 6 часов в центральной и южной части Турции зарегистрировали около восьми новых землетрясений. К счастью, сегодняшние землетрясения не такие сильные, как в понедельник. Магнитуда самого сильного из них 4,9.