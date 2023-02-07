В южной части Перу сошел оползень, есть жертвы

Вследствие сильных ливней на юге Перу сошел оползень. Об этом сообщил Национальный центр по чрезвычайным ситуациям страны, передает Al Jazeera.
Власти заявили о по меньшей мере двух пропавших без вести, некоторые СМИ сообщали уже о 36 пострадавших.
Горный город Секоча в провинции Камана, в которм произошло стихийное бедствие, расположен на берегу реки Оконья и входит в число районов, где наблюдается высокий уровень воды из-за сильного дождя. На утро понедельника, 6 февраля, Оконья текла со скоростью 585,6 кубометра в секунду.
Правительство Перу предупредило, что вышедшая из берегов река может задеть соседние населенные пункты.
В пострадавший регион направлена гуманитарная помощь и мешки с песком.
Власти заявили о по меньшей мере двух пропавших без вести, некоторые СМИ сообщали уже о 36 пострадавших.
Горный город Секоча в провинции Камана, в которм произошло стихийное бедствие, расположен на берегу реки Оконья и входит в число районов, где наблюдается высокий уровень воды из-за сильного дождя. На утро понедельника, 6 февраля, Оконья текла со скоростью 585,6 кубометра в секунду.
Правительство Перу предупредило, что вышедшая из берегов река может задеть соседние населенные пункты.
В пострадавший регион направлена гуманитарная помощь и мешки с песком.
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