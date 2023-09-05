В ЮАР из-за протестов водителей такси погибли по меньшей мере 5 человек

Пять человек погибли во время насильственных протестов, связанных с забастовкой водителей такси в одной из столиц Южноафриканской Республики .
Об этом сообщает BBC.
Водители и владельцы такси вышли на недельную забастовку против "жесткой тактики" правоохранителей. Они заявляют, что их транспортные средства подвергаются нападениям и конфискуются за мелкие правонарушения – непристегнутый ремень безопасности и неправильное движение по аварийной полосе. Они утверждают, что другим водителям выписывают только штрафы.
Операторы маршрутных такси по всему Кейптауну также выражали разочарование тем, что правительство конфисковывает такси, которые, как они утверждали, не пригодны к эксплуатации.
Во вторник министр транспорта Южной Африки Синдисове Чикунга приказал немедленно вернуть маршрутные такси, конфискованные городскими властями Кейптауна.
По информации полиции, более 120 человек арестовали с начала забастовок 3 августа, и им известно о случаях грабежей, бросании камней и поджогов. Министр полиции Беки Челе также подтвердил, что среди погибших офицер полиции, а среди пострадавших — дети, которые больше не могут ходить в школу.
Соединенное Королевство опубликовало объявление об ограничениях путешествий в ЮАР после того, как забастовку внесли в список "высокой угрозы безопасности для туристов".
Об этом сообщает BBC.
Водители и владельцы такси вышли на недельную забастовку против "жесткой тактики" правоохранителей. Они заявляют, что их транспортные средства подвергаются нападениям и конфискуются за мелкие правонарушения – непристегнутый ремень безопасности и неправильное движение по аварийной полосе. Они утверждают, что другим водителям выписывают только штрафы.
Операторы маршрутных такси по всему Кейптауну также выражали разочарование тем, что правительство конфисковывает такси, которые, как они утверждали, не пригодны к эксплуатации.
Во вторник министр транспорта Южной Африки Синдисове Чикунга приказал немедленно вернуть маршрутные такси, конфискованные городскими властями Кейптауна.
По информации полиции, более 120 человек арестовали с начала забастовок 3 августа, и им известно о случаях грабежей, бросании камней и поджогов. Министр полиции Беки Челе также подтвердил, что среди погибших офицер полиции, а среди пострадавших — дети, которые больше не могут ходить в школу.
Соединенное Королевство опубликовало объявление об ограничениях путешествий в ЮАР после того, как забастовку внесли в список "высокой угрозы безопасности для туристов".
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