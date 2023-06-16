В ЮАР готовы арестовать путина в случае приезда

12:20 30 мая Киев, Украина





Сразу после этого заявления МИД ЮАР пояснил, что дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам встречи и саммита БРИКС, не распространяется на ордеры международных судов. Руководство ЮАР объявило, что участникам двух встреч официальных лиц стран группы БРИКС будет предоставлен дипломатический иммунитет (это означает защиту от ареста или судебного преследования). Это обычная практика для всех международных конференций и саммитов, которые проводятся в Южной Африке.Сразу после этого заявления МИД ЮАР пояснил, что дипломатический иммунитет, предоставляемый участникам встречи и саммита БРИКС, не распространяется на ордеры международных судов.

"Это стандартное предоставление иммунитета, которое мы делаем для всех международных конференций и саммитов, проводимых в Южной Африке, независимо от уровня участия. Иммунитеты предоставляются конференции, а не конкретным лицам. Эти иммунитеты не отменяют никакого ордера, который может быть выдан любым международным судом в отношении любого участника конференции", - сообщили в МИД страны.

Одним из потенциальных участников саммита БРИКС в ЮАР является владимир путин. Ранее МУС выдал ордер на его арест за принудительную депортацию украинских детей. Согласно указу зарубежных судей, российского лидера следует арестовать в случае, если он окажется на территории одной из стран-участниц Римского статута МУС.