В японских школах планируют разрешить ограниченное использование ИИ

В Японии планируется разрешить ограниченное использование искусственного интеллекта в школах со следующего учебного года, сообщает Kyodo со ссылкой на временные рекомендации Министерства образования страны по ограниченному использованию ChatGPT.
Минобразования обсуждает с экспертами соответствующие рекомендации с мая. Их планируют обнародовать в ближайшее время до конца июня.
Японским школам могут разрешить ограниченное использование генеративного ИИ в процессе образования, например, чтобы помочь сформировать больше идей для дискуссий в классе или увеличить практику общения на английском языке.
В то же время неуместным считается использование учащимися ИИ для написания стихов или произведений. Написанные генеративным ИИ творческие работы можно считать списыванием, если учащиеся будут выдавать их за свои. Также неприемлемо использовать ИИ на экзаменах.
Как отмечают в Минобразования Японии, важно воспитывать у учащихся умение продуманно использовать генеративный ИИ. Это нужно, чтобы предотвратить его потенциальное негативное влияние на навыки критического мышления и креативность детей. Кроме того, речь идет о предотвращении утечки персональных данных и нарушении авторских прав. Так что учителя должны учить учащихся не предоставлять личную или конфиденциальную информацию генеративным программам ИИ, отмечают в ведомстве.
Также планируется разрешить использовать ИИ для уменьшения нагрузки на учителей во время рутинных задач. В частности, речь идет о создании проектов программ спортивных дней, составлении экзаменационных вопросов или написании сообщения родителям. При этом учителя должны будут редактировать и проверять содержание написанного.
Минобразования обсуждает с экспертами соответствующие рекомендации с мая. Их планируют обнародовать в ближайшее время до конца июня.
Японским школам могут разрешить ограниченное использование генеративного ИИ в процессе образования, например, чтобы помочь сформировать больше идей для дискуссий в классе или увеличить практику общения на английском языке.
В то же время неуместным считается использование учащимися ИИ для написания стихов или произведений. Написанные генеративным ИИ творческие работы можно считать списыванием, если учащиеся будут выдавать их за свои. Также неприемлемо использовать ИИ на экзаменах.
Как отмечают в Минобразования Японии, важно воспитывать у учащихся умение продуманно использовать генеративный ИИ. Это нужно, чтобы предотвратить его потенциальное негативное влияние на навыки критического мышления и креативность детей. Кроме того, речь идет о предотвращении утечки персональных данных и нарушении авторских прав. Так что учителя должны учить учащихся не предоставлять личную или конфиденциальную информацию генеративным программам ИИ, отмечают в ведомстве.
Также планируется разрешить использовать ИИ для уменьшения нагрузки на учителей во время рутинных задач. В частности, речь идет о создании проектов программ спортивных дней, составлении экзаменационных вопросов или написании сообщения родителям. При этом учителя должны будут редактировать и проверять содержание написанного.
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