В Японии заявили, что следят за возможной поставкой оружия из КНДР в россию

Генеральный секретарь японского кабинета министров Хирокадзу Мацуно заявил, что Япония следит за возможным снабжением оружия КНДР россии.
Об этом сообщает агентство NНК.
Отвечая на вопросы журналистов, чиновник отметил, что предоставление оружия РФ может стать нарушением резолюций Совбеза ООН, запрещающих любые соглашения с Северной Кореей по вооружениям и их компонентам.
Мацуно указал, что Токио озабочено потенциальным влиянием такого шага на российское вторжение в Украину. По его словам, Япония будет дальше собирать и анализировать разведданные и координировать действия с США, Южной Кореей и другими членами международного сообщества.
Генеральный секретарь Кабмина подчеркнул, что Япония и ее партнеры будут добиваться полного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН.
Отвечая на вопросы журналистов, чиновник отметил, что предоставление оружия РФ может стать нарушением резолюций Совбеза ООН, запрещающих любые соглашения с Северной Кореей по вооружениям и их компонентам.
Мацуно указал, что Токио озабочено потенциальным влиянием такого шага на российское вторжение в Украину. По его словам, Япония будет дальше собирать и анализировать разведданные и координировать действия с США, Южной Кореей и другими членами международного сообщества.
Генеральный секретарь Кабмина подчеркнул, что Япония и ее партнеры будут добиваться полного выполнения соответствующих резолюций СБ ООН.
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