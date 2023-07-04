В Японии завершилось строительство самого высокого небоскреба в стране

12:21 04 июля Киев, Украина

В Токио успешно завершено строительство самого высокого небоскреба в Японии, Azabudai Hills Mori JP Tower, высотой 330 метров, сообщает Kyodo News.

Новое здание насчитывает 69 этажей, включая пять подземных уровней, и предлагает резиденции с эксклюзивными услугами, включая SPA, предоставляемые оператором отелей Aman Resorts.

Помимо этого, в небоскребе планируется размещение Британской школы и медицинского учреждения, руководимого университетом Кейо, а также офисов компаний, розничных магазинов и ресторанов.

До этого момента самым высоким зданием в Японии был небоскреб Abeno Harukas высотой 300 метров, расположенный в Осаке.