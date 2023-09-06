В Японии почтили жертв атомной бомбардировки Нагасаки

17:44 09 августа Киев, Украина

В Японии 9 августа чествуют жертв ядерной бомбардировки Нагасаки — 78 лет назад, в 1945-м, в конце Второй мировой войны на японский город была сброшена американская атомная бомба.





Об этом сообщает AP.



Во время памятной церемонии мэр Нагасаки призвал мир "неукоснительно двигаться к отмене ядерного оружия": В речи мэр Нагасаки Сиро Судзуки призвал уничтожить Таким образом, США стремились заставить Японскую империю капитулировать в войне. Память жертв трагедии почтили минутой молчания.Об этом сообщает AP.Во время памятной церемонии мэр Нагасаки призвал мир "неукоснительно двигаться к отмене ядерного оружия": В речи мэр Нагасаки Сиро Судзуки призвал уничтожить ядерное оружие на планете.

"россия не единственное государство, представляющее риск ядерного сдерживания. Пока государства зависят от ядерного сдерживания, мы не можем создать мир без ядерного оружия. Уничтожение ядерного оружия с лица Земли — единственный способ действительно защитить нашу безопасность", — сказал мэр Нагасаки Сиро Судзуки.

Он обратился к лидерам ядерных государств, чтобы те проявили мужество и двигались к отмене ядерного оружия.

"Я обращаюсь к лидерам ядерных государств и стран под ядерным зонтиком. Пора проявить мужество и принять решение избавиться от зависимости от ядерного сдерживания. Я прошу вас неуклонно двигаться к отмене ядерного оружия из-за диалога, а не конфронтации, на основе концепции безопасности, сосредоточенной на человечности", - Серо Судзуки.

Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что страна "возглавит усилия международного сообщества" для достижения ядерного разоружения, однако это становится все более тяжелым.

"Учитывая углубление раскола международного сообщества по ядерному разоружению и сохранению ядерных угроз со стороны россии, путь к достижению мира, свободного от ядерного оружия, становится еще труднее. Однако именно из-за этой ситуации Япония, как страна, председательствующая в G7 и являющаяся непостоянным членом Совета Безопасности ООН возглавит усилия международного сообщества, призывая к единству для поддержки и укрепления Договора о нераспространении ядерного оружия для достижения этой цели", — сказал премьер-министр Японии Фумио Кисида.

9 августа 1945 г. Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на город Нагасаки. Из-за атаки погибли около 74000 человек. Это было вторым в истории человечества случаем применения ядерного оружия. 6 августа 1946 г. американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму.