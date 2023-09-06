В Японии почтили жертв атомной бомбардировки Нагасаки

В Японии 9 августа чествуют жертв ядерной бомбардировки Нагасаки — 78 лет назад, в 1945-м, в конце Второй мировой войны на японский город была сброшена американская атомная бомба.
Таким образом, США стремились заставить Японскую империю капитулировать в войне. Память жертв трагедии почтили минутой молчания.
Об этом сообщает AP.
Во время памятной церемонии мэр Нагасаки призвал мир "неукоснительно двигаться к отмене ядерного оружия": В речи мэр Нагасаки Сиро Судзуки призвал уничтожить ядерное оружие на планете.
Об этом сообщает AP.
Во время памятной церемонии мэр Нагасаки призвал мир "неукоснительно двигаться к отмене ядерного оружия": В речи мэр Нагасаки Сиро Судзуки призвал уничтожить ядерное оружие на планете.
Он обратился к лидерам ядерных государств, чтобы те проявили мужество и двигались к отмене ядерного оружия.
Премьер-министр Японии Фумио Кисида отметил, что страна "возглавит усилия международного сообщества" для достижения ядерного разоружения, однако это становится все более тяжелым.
9 августа 1945 г. Соединенные Штаты сбросили атомную бомбу на город Нагасаки. Из-за атаки погибли около 74000 человек. Это было вторым в истории человечества случаем применения ядерного оружия. 6 августа 1946 г. американский бомбардировщик сбросил атомную бомбу на Хиросиму.
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