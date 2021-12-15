В Японии необычайно рано зацвела сакура

Ученые считают, что в последние десятилетия все более раннее цветение сакуры в Японии может быть вызвано изменением климата.
Об этом пишет BBC.
По данным Университета Осаки, сезон 2021 года в городе Киото достиг своего пика 26 марта. Записи о цветении сакуры в Киото восходят к 812 году в императорских придворных документах и дневниках. Предыдущий рекорд был установлен в 1409 году, когда сезон достиг своего пика 27 марта.
Цветение сакуры длится всего несколько дней и традиционно считается в Японии признаком наступления весны.
По данным Университета Осаки, сезон 2021 года в городе Киото достиг своего пика 26 марта. Записи о цветении сакуры в Киото восходят к 812 году в императорских придворных документах и дневниках. Предыдущий рекорд был установлен в 1409 году, когда сезон достиг своего пика 27 марта.
Цветение сакуры длится всего несколько дней и традиционно считается в Японии признаком наступления весны.
По словам ученого из Университета Осаки Ясуюки Аоно, данные показывают, что примерно с 1800 года пиковый день в Киото постепенно сдвигается с середины апреля.
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