В Японии на территории храмов находят кукол Вуду с лицом путина

19:45 09 июня Киев, Украина

В Японии на старых священных деревьях на территории храмов появились куклы Вуду с лицом путина и записками с молитвой «об уничтожении зла».



Об этом сообщает ежедневная национальная газета Японии Mainichi.



По данным полиции, с середины мая постоянно поступают сообщения об обнаружении таких кукол, их нашли уже на деревьях в 10 храмах города Мацудо. Как рассказали местные священники, подобные куклы обычно используют для того, чтобы наложить проклятие, — это японская версия кукол Вуду. В фигурках также обнаружили записки с именем президента россии, датой его рождения и молитвой «об уничтожении зла».

Священники не оценили подобную форму выражения критики в адрес президента россии в связи с продолжающимся вторжением в Украину.

Но их расстроило не столько проклятие в адрес путина, сколько то, что фигурка была прибита на старом священном дереве

Согласно опросам японских граждан, 88% жителей страны осуждают войну, развязанную россией в Украине.