В Японии хотят пересмотреть запрет на татуировки в армии

18:51 07 июня Киев, Украина

Силы обороны Японии пересматривают запрет на татуировку среди военнослужащих, поскольку они пытаются увеличить призыв среди быстро сокращающегося населения.

Об этом сообщает BBC.
"Татуировка долгое время были табу в стране, где они связаны с мафиозными преступными группировками, известными как якудза, которые украшают себя искусно сделанными рисунками на коже. Но теперь чиновники говорят, что молодые японцы делают татуировки по модным причинам, а не для того , чтобы отождествлять себя с якудза", - пишут журналисты.
Как отмечает издание, чиновники также утверждают, что запрет препятствует призыву на военную службу. В частности, они говорят, что Силы самообороны Японии (JSDF), вооруженные силы страны, на 10% не дотягивают до своих войск и не достигли цели набора в апреле прошлого года.
"Отказ от кандидатов только потому, что у них есть татуировка, создает проблему с точки зрения укрепления кадровой базы", - недавно заявил Масахиса Сато, депутат от правящей Либерально-демократической партии.
Глава кадрового бюро министерства обороны Казухито Мачида также отметил, что запрет необходимо пересмотреть с учетом снижения рождаемости в Японии.

Пока неясно, когда будет принято окончательное решение по этому вопросу, отмечает издание.