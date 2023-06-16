В Японии хотят пересмотреть запрет на татуировки в армии

Силы обороны Японии пересматривают запрет на татуировку среди военнослужащих, поскольку они пытаются увеличить призыв среди быстро сокращающегося населения.
Об этом сообщает BBC.
Об этом сообщает BBC.
Как отмечает издание, чиновники также утверждают, что запрет препятствует призыву на военную службу. В частности, они говорят, что Силы самообороны Японии (JSDF), вооруженные силы страны, на 10% не дотягивают до своих войск и не достигли цели набора в апреле прошлого года.
Глава кадрового бюро министерства обороны Казухито Мачида также отметил, что запрет необходимо пересмотреть с учетом снижения рождаемости в Японии.
Пока неясно, когда будет принято окончательное решение по этому вопросу, отмечает издание.
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