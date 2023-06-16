В Японии хотят пересмотреть запрет на татуировки в армии

18:51 07 июня Киев, Украина





Об этом сообщает BBC. Силы обороны Японии пересматривают запрет на татуировку среди военнослужащих, поскольку они пытаются увеличить призыв среди быстро сокращающегося населения.Об этом сообщает BBC.

"Татуировка долгое время были табу в стране, где они связаны с мафиозными преступными группировками, известными как якудза, которые украшают себя искусно сделанными рисунками на коже. Но теперь чиновники говорят, что молодые японцы делают татуировки по модным причинам, а не для того , чтобы отождествлять себя с якудза", - пишут журналисты.

Как отмечает издание, чиновники также утверждают, что запрет препятствует призыву на военную службу. В частности, они говорят, что Силы самообороны Японии (JSDF), вооруженные силы страны, на 10% не дотягивают до своих войск и не достигли цели набора в апреле прошлого года.

"Отказ от кандидатов только потому, что у них есть татуировка, создает проблему с точки зрения укрепления кадровой базы", - недавно заявил Масахиса Сато, депутат от правящей Либерально-демократической партии.

Глава кадрового бюро министерства обороны Казухито Мачида также отметил, что запрет необходимо пересмотреть с учетом снижения рождаемости в Японии.



Пока неясно, когда будет принято окончательное решение по этому вопросу, отмечает издание.