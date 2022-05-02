В ВВС Британии считают опасными действия России и Китая в космосе

Соперничество между Россией и Китаем в освоении космоса, несет прямую угрозу не только Великобритании, но и всему миру.
Об этом заявил начальник штаба ВВС Соединенного Королевства Майкл Уигстон в интервью газете The Daily Telegraph.
По его утверждению, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в непосредственной близости от других, а также на ежедневной основе занимаются иной опасной деятельностью, которая может привести к уничтожению спутников третьих стран.
Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, согласно британскому военачальнику, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».
По его утверждению, Москва и Пекин осуществляют «сомнительные операции» в космосе, в том числе проводят полеты собственных спутников в непосредственной близости от других, а также на ежедневной основе занимаются иной опасной деятельностью, которая может привести к уничтожению спутников третьих стран.
Уигстон предположил, что Россия и Китай собирают разведывательные данные в космосе, поскольку, согласно британскому военачальнику, есть основания полагать, что будущие конфликты «будут выигрываться или проигрываться в космическом пространстве». Он также выступил с утверждением, что за последний год Россия разместила целый ряд спутников, которые «имеют характеристики оружия».
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