В возрасте 99 лет скончался муж королевы Елизаветы II

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Грустные вести пришли из Букингемского дворца, 2 месяца до своего 100-летнего юбилея не дожил супруг Елизаветы ІІ принц Филипп

Об этом 9 апреля сообщила королевская семья в Twitter.

"С глубоким прискорбием Ее Величество Королева объявила о смерти своего любимого мужа, Его Королевского Высочества, принца Филиппа, герцога Эдинбургского", - говорится в сообщении Букингемского дворца.

Напомним, что ранее принц лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля, после того, как почувствовал себя плохо. Подробности его болезни не раскрывались.



Позже он перенес не уточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII. Выписавшись из больницы, герцог вернулся в Виндзорский замок после 28 дней в стационаре. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.