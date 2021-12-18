В возрасте 99 лет скончался муж королевы Елизаветы II

Грустные вести пришли из Букингемского дворца, 2 месяца до своего 100-летнего юбилея не дожил супруг Елизаветы ІІ принц Филипп.
Об этом 9 апреля сообщила королевская семья в Twitter.
Напомним, что ранее принц лег в больницу Эдуарда VII в центре Лондона 16 февраля, после того, как почувствовал себя плохо. Подробности его болезни не раскрывались.
Позже он перенес не уточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII. Выписавшись из больницы, герцог вернулся в Виндзорский замок после 28 дней в стационаре. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.
Позже он перенес не уточненную кардиологическую процедуру в другой лондонской больнице - Святого Варфоломея, после чего вернулся в клинику Эдуарда VII. Выписавшись из больницы, герцог вернулся в Виндзорский замок после 28 дней в стационаре. Это была самая длительная госпитализация в его жизни.
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