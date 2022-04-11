В ВОЗ раскритиковали применение третьей дозы ковид-вакцины на фоне недостатка первых двух доз в бедных странах мира

07:40 13 июля Киев, Украина

Глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус обратился к руководителям стран и производителям вакцин с просьбой прекратить ажиотаж вокруг бустерной третьей дозы и подумать о развивающихся странах мира, которые не получили еще ни одной.

Об этом сообщила пресс-служба ООН.



Как отметил глава ВОЗ Тедрос Аданом Гебрейесус, во многих странах до сих пор не вакцинированы даже медики, работающие с COVID-больными, и другие уязвимые группы населения. При этом некоторые страны и регионы уже заказывают миллионы "третьих доз".



В связи с этим Гебрейесус обратился к руководству компаний-производителей вакцин Pfizer и Moderna, которые планируют крупные поставки дополнительных доз препаратов для повышения иммунитета от штамма Дельта, с призывом передать эти вакцины международной программе COVAX.



В свою очередь, директор программ чрезвычайных ситуаций ВОЗ Майк Райан подчеркнул, что стремление некоторых правительств вакцинировать население третьей дозой "обрекает сотни миллионов людей на полное отсутствие защиты".



Кроме того, утверждает он, привитые двумя дозами в случае заражения Дельтой легко перенесут болезнь.



Напомним, согласно предварительным результатам исследования компаний Pfizer и BioNTech, эффективность третьей (бустерной) дозы их вакцины от коронавируса намного выше, чем после двух первичных инъекций.