В восьми районах Британии объявлена засуха

20:10 12 августа Киев, Украина

Британское агентство по охране окружающей среды заявило, что засуха распространилась практически по всей территории страны.

Об этом пишет Bloomberg.



Отмечается, что части западной, южной, центральной и восточной Англии были объявлены засушливыми после заседания Национальной группы по засухе в пятницу, 12 августа.



По данным Метеобюро, в Британии зафиксирован самый засушливый июль с 1935 года.

"Нынешние высокие температуры, с которыми мы сталкиваемся, усугубили нагрузку на дикую природу и нашу водную среду", - отметил председатель Национальной группы по засухе Харви Брэдшоу.



В связи с засухой компании водоснабжения могут начать объявлять о более строгих мерах по сохранению запасов.



Напомним, в Британии из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки реки Темза.