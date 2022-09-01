В восьми районах Британии объявлена засуха

Британское агентство по охране окружающей среды заявило, что засуха распространилась практически по всей территории страны.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что части западной, южной, центральной и восточной Англии были объявлены засушливыми после заседания Национальной группы по засухе в пятницу, 12 августа.
По данным Метеобюро, в Британии зафиксирован самый засушливый июль с 1935 года.
Отмечается, что части западной, южной, центральной и восточной Англии были объявлены засушливыми после заседания Национальной группы по засухе в пятницу, 12 августа.
По данным Метеобюро, в Британии зафиксирован самый засушливый июль с 1935 года.
В связи с засухой компании водоснабжения могут начать объявлять о более строгих мерах по сохранению запасов.
Напомним, в Британии из-за аномальной жары впервые в истории пересохли истоки реки Темза.
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