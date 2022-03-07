В воскресенье вечером в Грузии зафиксировано два землетрясения

Два землетрясения магнитудой около 3,0 - 3,1 произошли в Грузии в минувшее воскресенье, данных о жертвах и пострадавших нет.
Об этом сообщает Интерфакс-Украина со ссылкой на Национальный центр сейсмического мониторинга Грузии.
Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 20:04 по тбилисскому времени (19:04 по Киеву). Его эпицентр располагался в 23 километрах к востоку от города Ниноцминда (край Самцхе-Джавахети), очаг залегал на глубине 15 км.
Второе землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 20:15 по тбилисскому времени в том же районе (в 25 км к востоку от Ниноцминда). Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
Отмечается, что первое землетрясение магнитудой 3,1 было зафиксировано в 20:04 по тбилисскому времени (19:04 по Киеву). Его эпицентр располагался в 23 километрах к востоку от города Ниноцминда (край Самцхе-Джавахети), очаг залегал на глубине 15 км.
Второе землетрясение магнитудой 3,0 произошло в 20:15 по тбилисскому времени в том же районе (в 25 км к востоку от Ниноцминда). Очаг землетрясения залегал на глубине 9 км.
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