В Воронежской области потерпел крушение Су-34

В россии в Воронежской области упал самолет-истребитель Су-34. Оба летчика катапультировались. Это уже 16-я авиакатастрофа военных самолетов в России с начала войны.
Об этом сообщили в Минобороны рф, передают росСМИ.
По данным Минобороны россии, Су-34 упал "при выполнении планового учебно-тренировочного полета", боекомплекта на борту не было. Вероятной причиной аварии в Минобороны назвали "техническую неисправность".
По данным Минобороны россии, Су-34 упал "при выполнении планового учебно-тренировочного полета", боекомплекта на борту не было. Вероятной причиной аварии в Минобороны назвали "техническую неисправность".
Предварительно, причиной падения стал отказ левой стойки шасси, пишут росСМИ.
Сколько военных самолетов потерпели крушение в России с начала войны против Украины?
2023 год
- 12 сентября в Волгоградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился бомбардировщик Су-24.
- 12 августа в Калининградской области при выполнении учебно-тренировочного полета в безлюдной местности потерпел крушение самолет Су-30. Полет выполнялся без боекомплекта. Экипаж погиб. Причиной ЧП стала техническая неисправность.
- 17 июля на Кубани при выполнении учебно-тренировочного полета потерпел крушение штурмовик Су-25. Самолет упал в Азовское море в районе Ейска, не приведя к разрушениям. Причиной аварии стал отказ двигателя.
- 4 июля в Камчатском крае над акваторией Авачинского залива при выполнении планового учебного полета потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет выполнял полет без боекомплекта.
- 26 апреля в Мурманской области при выполнении планового учебного полета потерпел аварию истребитель МиГ-31. Самолет упал в безлюдном месте. Оба летчика катапультировались.
- 23 февраля в Белгородской области штурмовик Су-25 потерпел катастрофу после выполнения боевой задачи, пилот погиб. Самолет упал в безлюдной местности, разрушений на земле нет. Причиной катастрофы стала техническая неисправность.
2022 год
- 2 декабря в Приморье потерпел крушение истребитель-перехватчик МиГ-3. Машина выполняла учебно-тренировочный полет без боекомплекта. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле нет. Причиной крушения могла стать техническая неисправность. Оба пилота катапультировались.
- 23 октября в Иркутске на двухэтажный дом в частном секторе упал истребитель Су-30. Самолет потерпел крушение во время испытательного полета. Оба пилота погибли, жертв среди жителей нет.
- 17 октября в городе Ейске Краснодарского края при наборе высоты для выполнения учебно-тренировочного полета с аэродрома Южного военного округа потерпел крушение истребитель-бомбардировщик Су-34. Пилоты самолета катапультировались. На месте падения во дворе жилого квартала загорелось топливо самолета. Огонь распространился на жилую многоэтажку. Площадь пожара составила две тысячи квадратных метров. В результате пожара погибли 15 человек, пострадали 26. Основная версия авиакатастрофы — техническая неисправность.
- 9 октября в Ростовской области во время учебно-тренировочного полета разбился военный самолет Су-24. Авария произошла при заходе на посадку. Экипажу удалось катапультироваться, угрозы их здоровью нет. Самолет упал в безлюдном месте, разрушений на земле не было.
- 24 июня в Рязанской области военно-транспортный самолет Ил-76 совершил жесткую посадку. Как отметили в Минобороны, во время учебно-тренировочного полета без груза экипаж заметил неисправность двигателя и принял решение садиться на грунт. В результате жесткой посадки машина частично разрушилась. ЧП произошло в районе Михайловского шоссе недалеко от жилых домов. В результате крушения Ил-76 погибли четыре человека, еще пять с травмами различной степени тяжести были госпитализированы.
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