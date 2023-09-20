В Воронежской области потерпел крушение Су-34

12:12 20 сентября Киев, Украина

В россии в Воронежской области упал самолет -истребитель Су-34. Оба летчика катапультировались. Это уже 16-я авиакатастрофа военных самолетов в России с начала войны.

Об этом сообщили в Минобороны рф, передают росСМИ.



По данным Минобороны россии, Су-34 упал "при выполнении планового учебно-тренировочного полета", боекомплекта на борту не было. Вероятной причиной аварии в Минобороны назвали "техническую неисправность".

Предварительно, причиной падения стал отказ левой стойки шасси, пишут росСМИ.





Сколько военных самолетов потерпели крушение в России с начала войны против Украины?

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12 сентября в Волгоградской области во время выполнения планового учебно-тренировочного полета разбился бомбардировщик Су-24.

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