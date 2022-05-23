В войне на Украине может принять участие американский спецназ

Об этом в воскресенье, 22 мая, пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей администрации президента Джо Байдена.

"Президенту Байдену пока не подали такое предложение. Однако если он его одобрит, военные будут развернуты только для обороны и безопасности посольства, которое находится в зоне досягаемости российских ракет", - цитирует издание политиков.