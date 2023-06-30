В Вильнюсе запущена городская доставка с помощью беспилотных автомобилей

17:57 30 июня Киев, Украина





Об этом сообщает LRT.



Эти автомобили были признаны безопасными, поскольку один из них с осени прошлого года работает в районе Бальсяй в Вильнюсе, где была проверена его способность безопасно участвовать в дорожном движении. По данным Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, эти автомобили отвечают всем стандартам безопасности.



Беспилотные машины городской доставки продуктов заработали от сети супермаркетов IKI. Там будут принимать заявки, формировать продуктовые наборы и отправлять автомобили по указанным адресам. Замечается, что один автомобиль может одновременно взять до семи заказов, которые Вильнюсе начали курсировать три беспилотных автомобиля, которые доставляют клиентам разные товары и продукты питания. Таким образом, столица Литвы стала первым городом в Европе, где начали использовать беспилотные автомобили в реальных условиях дорожного движения.Об этом сообщает LRT.Эти автомобили были признаны безопасными, поскольку один из них с осени прошлого года работает в районе Бальсяй в Вильнюсе, где была проверена его способность безопасно участвовать в дорожном движении. По данным Министерства транспорта и коммуникаций Литвы, эти автомобили отвечают всем стандартам безопасности.Беспилотные машины городской доставки продуктов заработали от сети супермаркетов IKI. Там будут принимать заявки, формировать продуктовые наборы и отправлять автомобили по указанным адресам. Замечается, что один автомобиль может одновременно взять до семи заказов, которые

хранятся в отдельных запираемых отсеках.

Март Матисен, руководитель проекта продаж эстонской компании Clevon, разработавшей эти автомобили, пояснил, что транспортные средства смогут двигаться со скоростью до 50 км/ч по городским улицам, но для обеспечения максимальной безопасности их скорость в Вильнюсе на время будет снижена до 25 км/ч.



Заместитель министра транспорта и коммуникаций Литвы Агне Вайчюкявичюте говорит, что использование автономных технологий является демонстрацией лидерства страны в Европе.



Она также надеется, что запуск беспилотного транспорта по улицам Вильнюса будет закладывать основу для дальнейшего развития технологий и инноваций.