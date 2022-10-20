В Википедии обнаружили теневых редакторов, добавлявших в статьи российскую пропаганду

13:25 20 октября Киев, Украина

Исследователи двух британских аналитических центров – Института стратегического диалога (ISD) и Центра анализа социальных медиа (CASM) – опубликовали отчет, в котором разоблачили сеть теневых редакторов, пытавшихся повлиять на рассказы о российско-украинской войне, внося изменения в статьи.

Об этом сообщает издание Gizmodo.



В отчете исследователи проанализировали деятельность 86 редакторов, ранее заблокированных из-за различных нарушений этического кодекса Википедии. Среди страниц, на которые они делали правки, были и те, которые касаются российско-украинской войны. Подробная проверка правок показала преднамеренные попытки манипулировать нарративом и склонить его в сторону пророссийской пропаганды.



Исследователи также утверждают, что эти попытки включали "изменение языка, чтобы минимизировать объективность прозападных сообщений и максимизировать объективность прокремлевских сообщений", введение "тем, смещающих исторический фон в сторону пророссийских нарративов", и добавление "цитат и пресс-релизов" на страницу, чтобы повысить значимость пророссийских доводов и точек зрения". Эти редакторы постоянно вставляли ссылки на российские государственные СМИ.



В отчете указано, что доказать координацию между редакторами, а также выяснить, кто действительно управлял учетными записями, сложно. Поэтому пока нет веских доказательств того, что за этим стоит российское правительство. Но издание отмечает, что все же выявляет много причин для беспокойства.