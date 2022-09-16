В Венгрии женщин, решивших сделать аборт, обяжут слушать сердцебиение плода

Правительство Венгрии обязало поставщиков медицинских услуг предоставлять беременным женщинам "четко идентифицированные показатели жизненно важных функций плода", прежде чем приступить к любой процедуре аборта.
Об этом сообщает BBC News.
Новое правило вступило в силу вчера, 15 сентября.
Министерство внутренних дел заявило, что "почти две трети венгров связывают начало жизни ребенка с первым сердцебиением", и что современное оборудование может обнаруживать сердцебиение на ранних сроках беременности, а это может предоставить "более полную информацию для беременных".
Законы об абортах в Венгрии относительно либеральны и почти не изменились с момента легализации этой процедуры во время социалистического периода в 1953 году.
Националистическое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиционирует себя поборником традиционных семейных ценностей и предлагает большие налоговые льготы и субсидии для многодетных семей, пытаясь повысить уровень рождаемости в стране.
Правительство также закрепило в конституции Венгрии 2011 года, что "жизнь плода будет защищена от зачатия", но до сих пор не пыталась существенно усилить законодательство об абортах.
Депутат от праворадикальной партии "Наша Родина" Дора Дуро заявила , что правительство приняло предложение ее партии потребовать от беременных женщин слушать сердцебиение плода перед прерыванием беременности. Это первый шаг в направлении изменения законодательства об абортах, принятого в 1950-х годах.
Об этом сообщает BBC News.
Новое правило вступило в силу вчера, 15 сентября.
Министерство внутренних дел заявило, что "почти две трети венгров связывают начало жизни ребенка с первым сердцебиением", и что современное оборудование может обнаруживать сердцебиение на ранних сроках беременности, а это может предоставить "более полную информацию для беременных".
Законы об абортах в Венгрии относительно либеральны и почти не изменились с момента легализации этой процедуры во время социалистического периода в 1953 году.
Националистическое правительство Венгрии во главе с премьер-министром Виктором Орбаном позиционирует себя поборником традиционных семейных ценностей и предлагает большие налоговые льготы и субсидии для многодетных семей, пытаясь повысить уровень рождаемости в стране.
Правительство также закрепило в конституции Венгрии 2011 года, что "жизнь плода будет защищена от зачатия", но до сих пор не пыталась существенно усилить законодательство об абортах.
Депутат от праворадикальной партии "Наша Родина" Дора Дуро заявила , что правительство приняло предложение ее партии потребовать от беременных женщин слушать сердцебиение плода перед прерыванием беременности. Это первый шаг в направлении изменения законодательства об абортах, принятого в 1950-х годах.
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