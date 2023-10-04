В Венеции автобус сорвался с эстакады и упал на железную дорогу

Пассажирский автобус слетел с эстакады и упал на железную дорогу, пролетев около 10 метров. Погиб как минимум 21 человек.
Есть опасения, что число погибших может вырасти, сообщает агентство ANSA.
Из-за аварии железнодорожное сообщение между Местре и Венецией приостановлено.
Власти задействовали протокол ЧС, который предполагает открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов на работу подкрепления.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила глубокие соболезнования семьям погибших. Глава правительства сказала, что находится в постоянном контакте с мэром Венеции и министром транспорта.
Власти задействовали протокол ЧС, который предполагает открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов на работу подкрепления.
Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила глубокие соболезнования семьям погибших. Глава правительства сказала, что находится в постоянном контакте с мэром Венеции и министром транспорта.
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