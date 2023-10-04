В Венеции автобус сорвался с эстакады и упал на железную дорогу

08:58 04 октября Киев, Украина

Пассажирский автобус слетел с эстакады и упал на железную дорогу, пролетев около 10 метров. Погиб как минимум 21 человек.

Есть опасения, что число погибших может вырасти, сообщает агентство ANSA.

"Авария произошла в Местре, пригороде Венеции. Автобус пробил ограждение, вылетел с высоты 10 метров на электрические провода и загорелся. Среди погибших – двое детей. Люди в салоне сгорели заживо", - говорится в сообщении.

Из-за аварии железнодорожное сообщение между Местре и Венецией приостановлено.



Власти задействовали протокол ЧС, который предполагает открытие всех отделений неотложной помощи больниц и вызов на работу подкрепления.



Премьер-министр Италии Джорджа Мелони выразила глубокие соболезнования семьям погибших. Глава правительства сказала, что находится в постоянном контакте с мэром Венеции и министром транспорта.