В Вене задержали шпиона из россии

В Вене задержан гражданин Греции российского происхождения, подозреваемый в многолетнем шпионаже в пользу российской военной разведки.
39-летний подозреваемый является сыном бывшего офицера Главного управления Генерального штаба ВС рф, который во время службы работал дипломатом в Германии и Австрии.
По данным газеты, мужчина поддерживал контакты с дипломатами и сотрудниками разведслужб различных стран и находился в москве незадолго до полномасштабного вторжения рфв Украину и после его начала. Ему вменяется в вину разглашение государственной тайны, указывает издание.
Обыск в квартире подозреваемого в венском районе Донауштадт был проведен в марте сотрудниками сразу двух подразделений элитного спецназа Cobra в связи с особой опасностью этого человека, пишет газета Kurier. В ходе операции изъяты подслушивающие устройства, детектор сигналов, защитная одежда, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, на которых было обнаружено и изучено в сумме около 10 млн различных файлов.
Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы
Как отмечает Kurier со ссылкой на данные следствия, с 2018 по начало 2022 года предполагаемый российский агент совершил в общей сложности 65 поездок в россию, беларусь, Турцию, Грузию и другие страны. Он получал в Австрии небольшие социальные пособия, при этом приобрел несколько объектов недвижимости в Вене, а также в россии и Греции.
Предполагаемый шпион предоставлял рф данные о настроениях в Австрии, а также информацию о внешней политике, ситуации в обществе и безопасности этой страны.
В настоящее время подозреваемый находится на свободе. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит от шести месяцев до пяти лет лишения свободы. Расследование в Австрии ведется по поручению прокуратуры Вены Управлением государственной безопасности и разведки (DSN).
39-летний подозреваемый является сыном бывшего офицера Главного управления Генерального штаба ВС рф, который во время службы работал дипломатом в Германии и Австрии.
По данным газеты, мужчина поддерживал контакты с дипломатами и сотрудниками разведслужб различных стран и находился в москве незадолго до полномасштабного вторжения рфв Украину и после его начала. Ему вменяется в вину разглашение государственной тайны, указывает издание.
Обыск в квартире подозреваемого в венском районе Донауштадт был проведен в марте сотрудниками сразу двух подразделений элитного спецназа Cobra в связи с особой опасностью этого человека, пишет газета Kurier. В ходе операции изъяты подслушивающие устройства, детектор сигналов, защитная одежда, мобильные телефоны, ноутбуки и планшеты, на которых было обнаружено и изучено в сумме около 10 млн различных файлов.
Подозреваемому грозит до пяти лет тюрьмы
Как отмечает Kurier со ссылкой на данные следствия, с 2018 по начало 2022 года предполагаемый российский агент совершил в общей сложности 65 поездок в россию, беларусь, Турцию, Грузию и другие страны. Он получал в Австрии небольшие социальные пособия, при этом приобрел несколько объектов недвижимости в Вене, а также в россии и Греции.
Предполагаемый шпион предоставлял рф данные о настроениях в Австрии, а также информацию о внешней политике, ситуации в обществе и безопасности этой страны.
В настоящее время подозреваемый находится на свободе. В случае вынесения обвинительного приговора ему грозит от шести месяцев до пяти лет лишения свободы. Расследование в Австрии ведется по поручению прокуратуры Вены Управлением государственной безопасности и разведки (DSN).
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