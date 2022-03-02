В Великобритании выпустили серию монет Джеймса Бонда

В честь агента 007 Джеймса Бонда, Королевский монетный двор Великобритании, выпустил памятные монеты.
Об этом сообщает Evening Standart.
Отмечается, что королевский монетный двор представил финальную монету, на которой изображен знаменитый смокинг Джеймса Бонда с надписью “взболтать, но не смешивать”.
Отмечается, что каждая монета из этой серии посвящена культовому элементу фильмов о Джеймсе Бонде, а при совместном просмотре они раскрывают более крупную историю.
Самая дешевая монета из коллекции, номинальной стоимостью 5 фунтов стерлингов и изготовленная из мельхиора, имеет розничную цену 13 фунтов стерлингов.
Добавить комментарий (Появится после модерации)
Комментарии