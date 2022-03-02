В Великобритании выпустили серию монет Джеймса Бонда

16:22 07 Октябрь Киев, Украина

В честь агента 007 Джеймса Бонда, Королевский монетный двор Великобритании, выпустил памятные монеты

Об этом сообщает Evening Standart.

“В серии из трех монет представлены классические моменты из фильмов, в том числе Aston Martin DB5 и подводная лодка “Wet Nellie”, — сказано в сообщении.

Отмечается, что королевский монетный двор представил финальную монету, на которой изображен знаменитый смокинг Джеймса Бонда с надписью “взболтать, но не смешивать”.





Отмечается, что каждая монета из этой серии посвящена культовому элементу фильмов о Джеймсе Бонде, а при совместном просмотре они раскрывают более крупную историю.

Самая дешевая монета из коллекции, номинальной стоимостью 5 фунтов стерлингов и изготовленная из мельхиора, имеет розничную цену 13 фунтов стерлингов.