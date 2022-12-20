В Великобритании продадут компанию олигархов из россии

Великобритания приказала российской инвестиционной компании LetterOne продать регионального провайдера широкополосного доступа Upp Corporation.
Причину этого решения Лондон объясняет тем, что ее нынешнее руководство представляет угрозу национальной безопасности. В настоящее время компанией владеют российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 20 декабря.
Закон позволяет правительству тщательно проверять и потенциально блокировать приобретения и инвестиции в чувствительных секторах.
Риск для национальной безопасности связан с "правом собственности на Upp", считает министр бизнеса Великобритании Грант Шаппс.
LetterOne заявила, что разочарована решением британского правительства продать 100% акций Upp в течение определенного периода и в соответствии с установленным процессом.
Отметим, что британское правительство в этом году использовало закон о национальной безопасности и инвестициях, вступивший в силу в январе, чтобы обязать китайскую технологическую фирму Nexperia продать не менее 86% крупнейшего британского завода по производству микрочипов Newport Wafer Fab.
LetterOne отметила, что получила одобрение правительства на Upp в 2021 году, когда ее инвестиции приветствовались.
Как известно, Великобритания наряду с ЕС и США тоже вводит санкции против российских граждан, банков и стратегических предприятий после вторжения россии в Украину.
Причину этого решения Лондон объясняет тем, что ее нынешнее руководство представляет угрозу национальной безопасности. В настоящее время компанией владеют российские олигархи Михаил Фридман и Петр Авен.
Об этом сообщает Reuters во вторник, 20 декабря.
Закон позволяет правительству тщательно проверять и потенциально блокировать приобретения и инвестиции в чувствительных секторах.
Риск для национальной безопасности связан с "правом собственности на Upp", считает министр бизнеса Великобритании Грант Шаппс.
LetterOne заявила, что разочарована решением британского правительства продать 100% акций Upp в течение определенного периода и в соответствии с установленным процессом.
Отметим, что британское правительство в этом году использовало закон о национальной безопасности и инвестициях, вступивший в силу в январе, чтобы обязать китайскую технологическую фирму Nexperia продать не менее 86% крупнейшего британского завода по производству микрочипов Newport Wafer Fab.
LetterOne отметила, что получила одобрение правительства на Upp в 2021 году, когда ее инвестиции приветствовались.
Как известно, Великобритания наряду с ЕС и США тоже вводит санкции против российских граждан, банков и стратегических предприятий после вторжения россии в Украину.
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