В Великобритании после вакцинации AstraZeneca умерли 19 человек

06:10 08 Апрель Киев, Украина

В Британии обеспокоены участившимися, после вакцинации препаратом AstraZeneca , случаями образования тромбов. Медики зафиксировали 79 таких случаев, 19 из них закончились летальным исходом.

Об этом говорилось в отчете британского Агентства по контролю за лекарственными средствами и изделиями медицинского назначения (MHRA), обнародованном в среду, 7 апреля.



В докладе указано, что возраст трех умерших был меньше 30 лет. В целом же первую дозу COVID-прививки вакциной AstraZeneca получили около 20 миллионов жителей Соединенного Королевства.



Как сообщили в MHRA, упомянутая вакцина очень эффективна для пожилых людей и менее действенна для младших возрастных групп.



Так, согласно статистике Агентства, серьезный риск от вакцинации среди возрастной группы до 29 лет составляет 1,1 случая на 100 тысяч человек. Далее он уменьшается в других возрастных группах: 0,8 для группы 30-39 лет, 0,5 - 40-49, 0,4 - 50-59, 0,2 - 60-69.



В связи с этим MHRA не рекомендует использовать препарат британско-шведской компании AstraZeneca и Оксфордского университета среди людей моложе 30 лет.